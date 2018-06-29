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( BANGKOK ) - Tayland’da kaybolan futbolcuları arama çalışmaları sürüyor- Tayland Başbakanı bölgeyi ziyaret etti BANGKOK



- Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde Tham Luang Nang Non Mağarası'nda kaybolan 12 genç futbolcu ve antrenörlerini bulmak için yürütülen arama çalışmalarına Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha da katıldı.

Tayland'ın kuzeyinde su basan mağara kompleksinde mahsur kaldıkları düşünülen yaşları 11-16 arasında değişen 12 futbolcu ve 25 yaşındaki antrenörü arama çalışmaları sürüyor. Bölgeyi ziyaret eden Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, “Hükümet ne yapılabilirse yapacak. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Mağarada kaybolanlar için geçen zaman konusunda endişeleniyorum. Herkesi teşvik etmeye geldim” dedi.

Yorgun aile üyeleri ise sevdikleriyle birlikte mağara önündeki bekleyişini sürdürüyor. ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı’nın (PACOM) destek verdiği çalışmalarla mağarada ilerleyebilmek için sütunları matkaplarla delerek tavanlarda nefes boşluğu açmaya çalıştılar. Öte yandan, mağarayı su basmasının ardından futbolculara ait sırt çantası ve bisikletler, mağara kompleksi önünde bulunmuştu.

