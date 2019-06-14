Tavşanlı MTAL’den “Kitabımı paylaşıyorum” projesi

-kitap hediye edilmesi

-kampanyada yer alan öğrenci ile röportaj



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir grup öğrenci düzenledikleri kampanya ile raflarda kalan kitapları öğrencilerle buluşturuyor. Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) öğrencileri, okunan kitapların raflara kaldırıldığı ve oralarda çok uzun yıllar açılmadan beklediği düşüncesi ile “kitabımı paylaşıyorum” projesi gerçekleştirdi. Bu proje ile okul öğrencileri öğrenci meclisi başkanlığı koordinesinde çalışmaya başladılar. Proje ile evlerde okunmuş ve atıl olan kitapları, Tavşanlı Belediyesini ziyaret ederek belediyeye bırakılan kitapları ve vatandaşların bağışladığı kitapları topladılar. Sonra bu kitapları bir Edebiyat öğretmeni gözetiminde gruplara ayırdılar. Sonra bu kitaplar yeni sahiplere kavuşmak için hazır hale gelmiş oldu. Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerinden oluşan bir ekip ile okullar ve Tavşanlı Cumhuriyet meydanında bu kitaplar yaş gruplarına göre sergilenmeye başladı.

Buradan okumak isteyen vatandaşlarımız çok uygun fiyatlara kitaplara kavuşmuş oluyorlar. Okul Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, “Öğrencilerimizin toplumda kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için yapmış oldukları bu önemli proje bizde destekliyoruz. Gençlere çalışmalarında başarılar dileriz.” dedi.

Bu arada Gazeteci Yazar Tuna İşleyen de, “Günlüce Tarihi ve Sosyo - Kültür” kitabından 50 adet katkı olması amacıyla okul öğrencilerine hediye etti.

