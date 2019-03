Tavşanlı'da 'Üretici Kadınlar Çarşısı' açıldı

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üretici kadınlar çarşısı açıldı. Kendi el emeği ürünlerinin satışını gerçekleştirerek hem ilçenin tanıtımına hem de aile bütçelerine katkı sağlayan Tavşanlılı kadınlar için tahsis edilen “Tavşanlı Belediyesi Üretici Kadınlar Çarşısı” düzenlenen törenle açıldı. Tavşanlı ve yöremizin tanıtımının yapıldığı fuarlara katılan ayrıca ilçemizde gerçekleştirilen etkinliklerde stant açarak hem yöresel ürünlerin tanıtımını yapan hem de aile bütçelerine katkı sağlayan Tavşanlılı kadınlar, ürünlerinin satışını yapabileceği bir ortama kavuştu. Açılışa çok sayıda vatandaşın yanı sıra siyasi parti başkanları ve belediye başkan adayları da katıldı.

Tavşanlı Belediyesi Üretici Kadınlar Çarşısında 3 gün boyunca ev hanımlarının ürünlerinin satışı yapılacak. Çarşı, üretici kadınların üyelik ve yapılanma işlemlerinin tamamlanmasıyla önümüzdeki haftalarda sürekli hale gelecek. Açılış programında konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, birkaç sene önce hayal olarak başlanan projenin bugün amacına ulaştığını görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



Güler, “Tavşanlı Belediyesi Üretici Kadınlar Çarşısı ilçemize ve emek veren tüm kadınlarımıza hayırlar getirsin. Tavşanlı Üretici Kadınlar Çarşısı ile el emeği üretimi ve yerelimizdeki zenginlikler noktasında marka oluşturmayı hedefliyoruz. Burası bir süre sonra ticari kurum hüviyetine bürünecek. Kodlama ve barkot sistemiyle her bir ürün internette reklam edilir hale gelecek. Tavşanlı Belediyesi olarak bunun altyapısını oluşturmak için çalışmalara başlıyoruz. Başta Zekiye Eröz Hanım olmak üzere bu projeye katılım sağlayan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Mustafa Güler’in eşi Birsen Güler ise, “Hayal ettik, çalıştık ve başardık” diyerek üretici kadınları ayrı ayrı tebrik etti. Birsen Güler, “Geleneksel yöntemlerle yapılan yöresel ürünlerimizin markalaşması için yeni hedef koyduk. Buraya kadar geldiysek, markalaşmayı başarmak da bizim elimizde. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çarşı’nın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Güler ve katılımcılar stantları gezdi. Açılışı yapılan Tavşanlı Belediyesi Üretici Kadınlar Çarşısı; el emeği dükkanı, mutfak ve salon olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. El emeği üretimi yapan kadınlarımız öncelikle başvuru formu doldurarak resmi üyeliklerini gerçekleştirecekler. Üyelikleri onaylanan kadınlar 5’er adet seçilmiş ürünlerini Çarşı’da satışa sunacaklar. Her üye kendi etiketlemesini yapacak. Ürünler satıldıkça üyelere haber gidecek. Ücretlerini almaya geldiklerinde yerine yeni ürün bırakacaklar. Dükkanların sorumluluğunu almak isteyen üretici kadınlar öncelikle eğitimden geçirilecek. Kasa ve bilgisayar eğitimi alacaklar. Mutfak bölümünde çalışmak isteyenler de öncelikle üyelik işlemlerini yaparak eğitimlere katılacaklar. Daha sonra 4’er kişilik gruplar oluşturulacak ve her bir grup birer hafta mutfakta görevli olacak. Mutfakta sadece yöresel lezzetler üretilecek. Oluşturulacak lokanta kısmında da vatandaşlarımıza ikram edilecek. Çarşının salon bölümü ise belli aralıklarla el emeği pazarı olarak kullanılacak. Projeden faydalanmak isteyen kadınların Tavşanlı’da ikamet etmeleri ve ticaret ile uğraşmamaları gerekiyor.