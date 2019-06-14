Tavşan Pamuk karnesini aldı

-Pamuk’a karnesi verilirken detay

-Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan konuşması

-Pamuk’un sınıf öğretmeni Çimen Sarıçalı konuşması

-3’ncü sınıf öğrencisi Alya Burçe Sözer konuşması



( MANİSA -ÖZEL) - 406’ncı öğrenci Pamuk’un dersleri pekiyi - Pamuk sayesinde çocukların özgüvenleri gelişerek, derslere daha mutlu ve istekli geldiklerini söyleyen Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan: - “Tavşan Pamuk önümüzdeki yıl da bizimle beraber olacak. Bugün çocuklara yaptığı katkılardan dolayı Pamuk’a da karne vermeye karar verdik” MANİSA



- Manisa’da bir ilkokul müdürü tarafından öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için okula getirilen ve daha sonra öğrencilerin isteği üzerine derslere girmeye başlayan ‘Pamuk’ isimli tavşan da öğrencilerle birlikte bugün karnesini aldı. Pamuk, karnesindeki tüm notlarının 5 olmasıyla dikkat çekti. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü tarafından, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için okula getirilen ve bir dönem boyunca derslere giren Pamuk isimli tavşan için karne hazırlandı. Okulun 406’ncı öğrencisi olan Pamuk, 3/B sınıfı arkadaşlarıyla birlikte karnesini aldı. Bazen öğretmeninin bazen de arkadaşlarının kucağında ders dinleyen Pamuk’a, öğrencilere derslerinde ve davranışlarında sağladığı olumlu katkıları sebebiyle, tüm dersleri 5’er puanlı olan karne verildi.

Pamuk fotoğrafının üzerinde basılı olduğu karnesini 3’üncü sınıf öğretmeni Çimen Sarıçalı’nın elinden aldı. Pamuk sayesinde çocukların özgüvenleri gelişerek, derslere daha mutlu ve istekli geldiklerini söyleyen Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, “Okulumuzun son günü 405 öğrencimizin kılına bile zarar vermeden, karne vermenin heyecanı içindeyiz. Aynı zamanda burukluğumuz da var. Maalesef yaz tatili boyunca okulumuz terk edilmiş gemi gibi oluyor. Bir taraftan tadilatımızı yaparken, diğer taraftan öğrencilerimizi özlem ve hasretle bekleyeceğiz. Bu yıl normalden farklı olarak, bize eşlik eden tavşanımız vardı. Pamuk adını verdiğimiz tavşanımız hayat oyunu projesi kapsamında hayvanat bahçesi açık hava sınıfımızın bir parçasıydı. Evcil hayvan yetiştirmeyi, öğrencilere öğretmeyi amaçlamıştık. Ama çocuklara faydası düşündüğümüzden daha büyük oldu. Başlangıçta korkan ve ürken çocuklar zamanla Pamuk'a çok alıştılar. İlk defa kucağına alanlar öğretmenim nefes alıyor şeklinde dönütlerle bize geldi. Bence bir canlının nefes alabildiğini hisseden çocuk, büyüyünce kesinlikle hiçbir canlıya zarar veremez diye düşünüyorum. Çocukların kişisel gelişimi açısından özgüvenleri gelişti, daha mutlu oldular, derslere daha istekli geldiler. Önümüzdeki yıl Allah izin verirse, Pamuk’un ağzından çocuklara çevre bilinci kazandırmayla ilgili bir kitap yazmayı düşünüyorum. Tavşan Pamuk önümüzdeki yıl da bizimle beraber olacak. Bugün çocuklara yaptığı katkılardan dolayı Pamuk’a da karne vermeye karar verdik. Öğretmenlerimizle birlikte tavşan Pamuk için de bir karne hazırladık” diye konuştu.

Pamuk’un sınıf öğretmeni Çimen Sarıçalı ise, Pamuk’un tüm derslerinin 5 olduğunu söyledi.



Sarıçalı şöyle konuştu: “Sene başından beri başlattığımız hayat oyunu sokağı projemiz kapsamında bir hayvan barınağımız oldu. Bu kapsamda bir tavşanımız oldu. Çocuklarımız son derece motive oldular. Derslere daha bir zevkle, heyecanla, adeta okulda yatmak istercesine geldiler. Özellikle Pamuk adında ufak bir tavşanımız var. Her sınıfa misafir oldu. Çocuklar ondan kopmaz oldu. Çocuklarımıza karne hazırlarken özellikle Pamuk’a da karne hazırladık. Hem çocuk sevgisi hem de çevresine son derece uyumlu olduğu için bütün derslerine 5 verdik. Aynı zamanda bakanlığımızın bu sene kayıt altına almış olduğu sosyal etkinlikler karnemizde geldi bu yıl. Karnelerini dağıttık. Bu çalışmadan dolayı Milli Eğitim Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif her alanda çocuklarımızı zaten desteklemeye çalışıyorduk. Bunun faydasını gördük. Hepsi belgesini aldı. Çok mutlular.” 3’üncü sınıf öğrencisi Alya Burçe Sözer de, Pamuk sayesinde derslerin daha eğlenceli geçtiğini söyledi.



Sözer, “Onu çok özleyeceğim” dedi.



