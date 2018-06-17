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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Tatilcilerin dönüşü sürüyor

Tatilcilerin dönüşü sürüyor

Kalabalık yollardan detaylar

Güzergah Alabalık Çevre Yolları 

-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul’dan tatile giden ve son gün dönüşe geçen tatilciler, Tekirdağ ve çevre yollarında uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Ramazan Bayramı Tatili nedeniyle araçlarıyla Trakya ve güzergahında bulunan illere giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin son gününde de bitmedi. Tatilcileri taşıyan araçlar, Tekirdağ ve çevre yolunda trafiği durma noktasına getirdi. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları arasında ilerlemeye çalışıyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor. Yer yer kazalar yaşandı Tekirdağ’dan İstanbul’a gidiş yolları araçlarla dolup taşarken, geliş yolları ise bomboş kaldı. Tatilcilerin yoğun dönüşleri nedeniyle yer yer maddi ve yaralanmalı kazalarda yaşandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet ekipleri de trafiği rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (HLD-
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