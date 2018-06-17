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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Tatilcilerin dönüş çilesi devam ediyor

- Tatilcilerin dönüş çilesi devam ediyor

araç kuyruğundan genel ve detay görüntü

Yoğun Mesai Feribot İskelesi Deniz Otobüsü Şehir İçi Eve Dönüş 

-araçların feribota binişinden detay
-feribotun hareket etmesinden detay
-röportaj

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Ramazan Bayramı'nın 3 günlük tatilini Ege bölgesinde geçiren vatandaşlar, bayramın son günü eve dönüş yolunda Çanakkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Başta İstanbul olmak üzere Trakya bölgesinden yola çıkan tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Bayramın son günü Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek isteye araç sürücüleri uzun süre oluşan araç kuyrukları nedeniyle kendilerine gelecek sırayı bekledi. Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 feribot ile 1 deniz otobüsü olmak üzere toplam 20 feribot sefer yapıyor. Öte yandan Çanakkale’den Eceabat, Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile Lapseki-Gelibolu arasındaki 5 feribot saatsiz olarak sefer yapıyor. Trafik polisleri, hem şehir içi trafiğinde yaşanan sıkışıklığı önlemek hem de feribot kuyruğunda oluşabilecek olumsuz davranışların önüne geçmek için yoğun mesai yapmaya devam ediyor. (UYC
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