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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Tatilciler dönmeye devam ediyor... TEM’de bayram dönüşü trafiği havadan görüntülendi

Tatilciler dönmeye devam ediyor... TEM’de bayram dönüşü trafiği havadan görüntülendi

-TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşan yoğunluktan drone görüntüleri

Uzunlu Hafta Sonu Gesi Hafta Sonu Tatili Aktüel 

--Yoğunluktan aktüel görüntüler
--Detay

( KOCAELİ )- Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi KOCAELİ

- Bayram tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren vatandaşların dönüşe geçmesi, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Ara ara trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi. Kurban Bayramı tatilini memleketinde ya da tatil yapmak isteyen vatandaşların bir kısmı, tatilini hafta sonu ile birleştirdi. Tatili uzatan vatandaşların dönüşü ise TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Dün akşam saatleri itibari ile dönüşe geçen ve ara ara yollarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan tatilciler, bugün öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafiğin durma noktasına geldi. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. D100 Karayolu Kocaeli geçişinde ise kent merkezi bölgelerinde ara ara yoğunluk yaşanıyor. Marmara bölgesinde bulunan tatil bölgelerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeni ile erken dönüş yapan tatilciler, yoğunluğun artmasına neden oldu. TEM Otoyolu’nda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. (MK-
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