

- Bodrum’da turistik bir işletmenin sahibi olan Oktay Başyurt 3 ay önce tatil için gittiği Küba’da gözaltına alındı. Başyurt’un ailesi tarafından yapılan basın açıklamasında Başyurt’un herhangi bir suçunun olmadığı, bir an önce serbest bırakılması gerekildiği ifade edildi. Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde faaliyet gösteren Küba konseptli otelin sahibi Oktay Başyurt, yaklaşık 3 ay önce Küba’nın Cienfiyagus kentinde gözaltına alındı. O günden bu yana gözaltında tutulan Başyurt’un serbest bırakılması için Bitez Sahili’nde ailesi ve sevenleri bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Bodrumlu turizmcinin hangi suçtan gözaltında olduğunun bile söylenmediği ve suçsuz yere gözaltında tutulduğu ifade edildi. Oktay Başyurt’un babası Ziya Başyurt, annesi Menevşe Başyurt ve kız kardeşi Menevşe Başyurt’un da katıldığı basın açıklamasında Türk ve Küba bayrakları açılarak Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak ‘Küba Adaletine Güveniyoruz’, ‘Oktay Tutsak Biz Özgür Değiliz’, ‘Haksız Gözaltına Son’ yazılı dövizler taşınıp ‘Oktay’a Özgürlük’ sloganları atıldı. Basın açıklamasına otel müşterilerinin de katıldığı görüldü.

Basın açıklamasını okuyan gözaltındaki turizmcinin yakın dostu Zeki Gündoğmuş, sözlerine şöyle başladı “Öncellikle değerli dostumuz Oktay Başyurt için burada bulunan herkese yürekten teşekkürler. iyi ki varsınız. Ben Oktay Başyurt’ un can dostu Zeki Gündoğmuş olarak sevenleri adına yetkililere sesleniyorum; Oktay hayatı boyunca Türkiye-Küba arası gönüllü fahri elçi gibi çalışmıştır. Küba sevdalısı olarak Tükiye’nin gözde tatil yerlerinden biri olan Bodrum’daki otelini de bu konseptle çalıştırmaktadır. Ancak, 20 yıldırsürekli olarak gittiği Küba'da suçsuz yere, hiçbir delil gösterilmeksizin gözaltına alınmıştır. Bizleri, ailesini ve yakınlarını söz konusu olumsuz durum derinden etkilemiştir. Bizler her an serbest bırakılır düşüncesiyle beklerken, maalesef Küba'da süresiz gözaltı olması nedeniyle; bu süre 3 ayı bulmuştur. Oktay’dan yeterli haber alamadığımız gibi sağlığından endişe etmeye başladık. Tüm uğraşlarımıza rağmen somut bir sonuç alamadık. Artık sesimizi devlet yetkililerine duyurmak istiyoruz. Bu sesimize lütfen kulak verin!” Dünyadaki herhangi bir ülkenin, elinde hiçbir delil yokken suçsuz bir insanı gözaltında tutmaya hakkı olmadığını söyleyen Gündoğmuş, “Suçsuz birinin başka bir ülkede suçsuz olduğunu kanıtlaması da oldukça zordur. Uluslararası platformda belli bir yeri olan Küba Devleti’nin söz konusu tutumunu da anlamış değiliz. Tam anlamıyla Küba dostu olan Oktay kardeşimiz Küba’nın güvenilir ve aynı zaman da çok iyi bir ülke olduğunu, Küba halkına yardım etmekten büyük mutluluk duyduğunu her zaman, her yerde söylemiştir. Söz konusu durumlar göz önüne alındığında Oktay’ın suçsuz olduğu aşikardır. Küba devleti olarak suçsuz olan kardeşimizin bir an önce evrensel hukuk kurallarına bağlı olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Yetkililerine, özellikle Dışişleri Bakanlığımıza sesleniyorum: Turizmin gelişmesi açısından büyük gayretler sarf eden Oktay'ı Bakanlığımıza sesleniyorum: Turizmin gelişmesi açısından büyük gayretler sarf eden Oktay' ı yalnız mı bırakacağız? 3 aydır hiçbir somut delil olmadan göz altına alınan bir insanı böyle insanlık dışı bir olaya terk mi edeceğiz? Sayın bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’ndan bizlere acilen yardım eli uzatmasını ve gerekli kurumlarla iletişime geçerek bu durumu sonlandırmasını istiyoruz. Bizler, ailesi ve sevenleri olarak endişe içerisindeyiz. Böylesi bir haksızlığa son verelim! Bize yardım edin! Türk devletinin vatandaşlık görevini eksiksiz bir şekilde yerine getiren, 30 senedir Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren saygıdeğer işletme sahibine sahip çıkacağına inancımız tamdır. Devletimizin bir Türk vatandaşına dünyanın neresinde olursa olsun sahip çıkacağından hiçbir zaman şüphemiz olmamıştır. Bu bağlamda; bu haksızlığa, bu insanlık dışı olaya her iki ülkenin de hassasiyet göstermesini talep ediyor, acımızı bir an önce dindirmenizi ve Oktay’ın ailesine ve sevenlerine kavuşturulmasını istiyoruz.” dedi.

Eşim felç oldu Oktay Başyurt’un annesi Menevşe Başyurt ise, eşinin bu durum sonrası felç olduğunu belirterek, “Oktay gezmeye gitti tutuklandı. O Küba için canını veriyordu ama orada tutuklandı” dedi.

Basın açıklaması daha sonra İngilizce olarak da okundu. (TA-

