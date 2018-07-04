Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tatil cennetinde korkutan yangın

Tatil cennetinde korkutan yangın

yangından genel, detay

Orman Yangınları Yazılı Açıklama Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Orman İşçisi 

-yangına müdahae eden vatandaşlar
-ambulasların gelmesi
-yangına müdahale eden itfaiye ekipleri
-vatandaşlar röp

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Bodrum’a bağlı Akyarlar Mahallesi’nde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 2 saatte 10 dönümlük alanı küle çevirdi. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine hızla yaklaşan yangın paniğe neden oldu. Turgutreis Mahallesi Akyarlar mevkiinde otluk ve makilik alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına 8 orman işçisi, 2 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın, evlere 5 metre kadar yaklaştığı görüldü.
Yerleşim bölgelerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken bölgede yaşayan vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Vatandaşlar hortumlarla evlerine yaklaşan yangına müdahale etti. yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının evlerine kadar ulaştığını söyleyen vatandaşlar “alevler evlerimize kadar ulaştı söndürmek için büyük gayret gösterdik” ifadelerini kullandı. Meteoroloji uyardı Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Muğla il geneli orman yangınlarına karşı uyarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi "Muğla il genelinde Salı gününden, Cuma saatlerine kadar yüksek sıcaklık 35 ila 42 derece ve düşük nem yüzde 10 ila 20 beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir". (EA-
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı