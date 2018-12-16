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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Tataristanlı ünlü opera sanatçı Gimatdinova: “Türkiye’ye aşık oldum”

- Tataristanlı ünlü opera sanatçı Gimatdinova: “Türkiye’ye aşık oldum”

Konserden görüntü

Cennet Festival 

-Gimatdinova röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Tataristanlı opera sanatçısı Elvira Gimatdinova Marmaris’te konser verdi. Türkiye’ye hayran kaldığını belirten Gimatdinova: “Türkiye’ye aşık oldum. Burada her şey var, deniz kum, güneş. Türkiye müthiş bir yer. Sizler burada yaşadığınız için çok şanslısınız.” dedi.
Marmaris Yeni Yıl Festivali’ne kardeş şehir Tataristan’ın Nizhnekamsk şehrinden destek geldi. Opera Sanatçısı Elvira Gimatdinova festival kapsamında Armutalan Kültür Merkezi’nde konser verdi. Marmarisli sanatseverler konsere yoğun ilgi gösterdi. Marmaris’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gimatdinova: “Marmaris’e ilk, Türkiye’ye ise ikinci gelişim. Bizim kültürümüzü size gösterebilmek için buraya geldim. Türkçe sadece bir şarkı biliyorum. Türk müziği çok güzel, çok seviyorum. Birkaç tane Türkçe şarkı öğrenmeyi düşünüyorum. Türk seyirciler bana sıcak davranırlarsa Türkçe şarkı söylerim.” dedi.
Türkiye hakkında neler düşünüyorsunuz sorusu üzerine Gimatdinova: “Türkiye bir cennettir. Türkiye’ye aşık oldum. Burada her şey var, deniz kum, güneş. Zaten en çok sevdiğim onlar. Türkiye müthiş bir yer. Sizler burada yaşadığınız için çok şanslısınız. Çünkü Türkiye’nin çok güzel bir doğası ve iklimi var” dedi.
(RT-MB-
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