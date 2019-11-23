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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - NİĞDE

Taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - NİĞDE

- Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Ekiplerinin operasyonu - Taşınabilir güç kaynağında ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü Niğde 'de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiNİĞDE (AA) - Niğde 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda taşınabilir güç kaynağı içine gizlenen uyuşturucu bulundu. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulukışla ilçesinde R.Y. ve H.O.B.'nin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kısa süren takibin ardından durduruldu.Araçta yapılan aramada, 19,08 gram eroin, 2,71 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Bu kişilerle bağlantısı olan S.K'nin ilçedeki evinde de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş 7,36 gram sentetik uyuşturucu,1,34 gram eroin, 3 hap, şüphelinin üzerinde de 300 miligram sentetik uyuşturucu ve 2,91 gram eroin bulundu.Gözaltına alınan 3 şüpheliden R.Y'nin 4 yıl 2 ay, S.K'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı öğrenildi.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Hapis Cezası Kışla 

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