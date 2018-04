- Taşerondan kadroya geçen personellerin duygulu anları

-- KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç

( ANKARA )- KDK çalışanları kadrolu olmanın sevincini yaşadı ANKARA



- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Statü elbette önemli ama asıl önemli olan bu aziz millete verilen hizmettir. Türkiye'de yüz binlerce insan sözleşmeli oldu, emeği geçenlerin eline sağlık" dedi.

Yüzlerce taşeron işçisinin dört gözle beklediği kadroya geçiş süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'ta verdiği müjdeyle başladı.

Taşeron işçilerin kadroya geçiş serüveni, OHAL kapsamında, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile resmiyet kazandı. Başvuru, hak sahiplerinin ilanı, sınav ve mülakat gibi süreçlerin ardından kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, kadro güvencesine kavuştu. Bu kapsamda Kamu Denetçiliği Kurumu'nda (KDK) hizmet alımı yoluyla alt işveren bağlı olarak çalışan güvenlik, büro, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetlerde çalışan personeller de bugün itibariyle daimi işçi kadrosuna geçti. KDK'da düzenlenen programda konuşan Başdenetçi Şeref Malkoç, dünyada hiçbir şeyin garantisi olmadığını, dile getirerek, önemli olan şeyin millete hizmet etmek olduğunu vurguladı. Malkoç, "Statü elbette önemli ama asıl önemli olan bu aziz millete verilen hizmettir. Türkiye'de yüz binlerce insan sözleşmeli oldu, emeği geçenlerin eline sağlık. Her olayda olduğu gibi bu olayda da bize göre bazı eksiklikler var, şoför olarak çalışan arkadaşlarımızın bu düzene alınmamış olması gibi. Dünyanın en büyük yatırımlarını yapan büyük bir devlet bu arkadaşlarımızı da değerlendirecektir. Her şeyin bir zamanı var, inşallah zamanı geldiğinde onlara da bu imkan tanınır" diye konuştu.

KDK'nın örnek bir kurum haline gelmesini temenni eden Malkoç, kapıdaki güvenlik görevlisinden itibaren vatandaşın güler yüzle karşılanması gerektiğini ifade etti.

Sözleşmeye geçen personellerin tahsilleri hangi düzeyde olursa olsun eğitim almaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Malkoç, bu konuyu takip edeceğini de söyledi.



"Bizim için dönüm noktası" 6 yıldır KDK'da çalıştığını dile getiren Sevim Bekleviç'in duyduğu mutluluk gözlerinin dolmasından okunuyordu. Sevim, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti. Güvenlik personeli Davut Bildik ise, "Bizim için dönüm noktası diyebilirim, hayatımızın en önemli günlerinden birisi. Biz uzunca bir süre bunun hayalini kurduk. Buna vesile olan tüm yetkililerden Allah razı olsun. Bir insan aynı yaşı nasıl iki kere yaşayamayacaksa, bu kısmet de bir daha gelmez diye düşünüyorum" diye konuştu.

Diğer yandan belediyelerde de aynı sevinç vardı bugün. Keçiören Belediyesi güvenlik görevlisi Zeynep İndere, 5 sene hizmet verdiği belediyede kadroya geçmekten duyduğu mutluluğu İHA muhabiriyle paylaştı. Bu zamana kadar hep taşeron olarak çalıştığını dile getiren İndere, "Bugün nihayet bu taşeron çalışma hayatı son buldu. Bugün bizim için güzel bir başlangıç. Çalışma hayatıyla ilgili şartlarımız düzenlenmiş oldu. Yasal haklarımız düzenlendi.

Bunun için çok mutluyuz ve en başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

İndere, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da her zaman taşeron işçinin yanında olduğunu vurguladı. Ailelerinin bu duruma çok sevindiğini belirten İndere, işsiz kalma kaygısının ortadan kalktığını belirterek, "Ailemize yaşattığımız stres de son buldu” diye konuştu.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan Can Yıldız ise, kadroya geçişine en çok ailesinin ve nişanlısının sevindiğini kaydetti.

Güvencelerinin arttığını ve artık işten çıkarılma korkusunun son bulduğunu aktaran Yıldız, işine daha çok canla başla sarılacağını söyledi.



