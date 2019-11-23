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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yol bir süre kapandı - EDİRNE

Taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yol bir süre kapandı - EDİRNE

- kamyondan detaylar - Yola dökülen taşlardan detaylar Edirne 'de taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yol bir süre kapandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de devrilen kamyondan savrulan taşlar nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.Mehmet Demirelli idaresindeki 22 BK 912 plakalı taş yüklü kamyon, Edirne gişeleri yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan Demirelli, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.Devrilen kamyondan savrulan taşlar, Kapıkule Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kara yolları ekipleri, bir süre sonra taşları kaldırarak yolu tek şeritten trafiğe açtı. Polis ekipleri de yolda güvenlik tedbiri aldı.

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