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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Taş değil, dolu...Kırşehir'de taş büyüklüğünde dolu yağdı

Taş değil, dolu...Kırşehir'de taş büyüklüğünde dolu yağdı

şimşek çakması anı

Hafta Sonu Dolu Yağışı Yağan Yangına Müdahale Irak 

-yağışın şiddeti
-araba silecekleri çalışması
-detay

( KIRŞEHİR ) - Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı KIRŞEHİR

- Kırşehir'de taş büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kırşehir'de dün akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Taş büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle, Ankara yolu üzerinde araçlarıyla seyreden vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park etti. Dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye düştüğü yolda, otomobillerin silecekleri de dolunun hızına yetişemedi. Yıldırım isabet eden ev yandı Öte yandan, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa süre içerisinde söndürürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Meteoroloji uyardı: Hafta sonuna kadar devam edecek Ayrıca, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kırşehir'i etkisi altına alan yağışın hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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