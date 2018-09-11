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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Tarzan'a özendi, sarmaşık kopunca suya düştü

Tarzan'a özendi, sarmaşık kopunca suya düştü

Nihat Sevim’in sarmaşık ile şelale üzerinde şov yapması

Sarmaşık Sosyal Medya Uzunlu Şelale 

- Sarmaşığın kopması ve Nihat Sevim’in suya düşmesi
- Videoyu çekenlerin gülüşmeleri
- Nihat Sevim’in konuşması
- Kayalıdere Şelalelerinden genel görüntüler

( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Kayalıdere Şelaleleri’ne ailesi ile birlikte gezmeye giden Nihat Sevim film kahramanı Tarzan’a özenip metrelerce uzunluğundaki sarmaşıkla şov yapmaya başladı.
Sarmaşığın kopması ile suya düşen Sevim’in şovu kısa sürdü. Alaplı ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Nihat Sevim ailesi ile birlikte Ereğli ilçesinde bulunan Kayalıdere Şelaleleri’ne gezmeye gitti. Sevim, burada gördüğü metrelerce uzunluğundaki sarmaşıkla Tarzan’a özenip şov yapmaya başladı.
Sarmaşığın kopması ile aniden suya düşen Sevim’in şovu kısa sürdü. Güzel bir macera yaşadığını söyleyen Sevim, sarmaşığın kopması ile suya düştüğünü ve macerasının kısa sürdüğünü ifade etti.
Videonun sosyal medyada yayınlanması ile birlikte binlerce beğeni aldı. (VK-
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