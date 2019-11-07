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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tartıştığı şahsı vuran silahlı saldırgan tutuklandı

Tartıştığı şahsı vuran silahlı saldırgan tutuklandı

şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

( BURSA ) BURSA

Hastane Silahlı Saldırgan Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Bursa'da cadde üzerinde tartıştığı genci tabancayla 3 yerinden yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Nilüfer'in Ertuğrul Mahallesi'nde akşam 21.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(28), cadde üzerinde karşılaştığı U.G.(26) ile tartışmaya başladı.
Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşünce M.B. yanında bulunan tabancayı ateşleyerek U.G.'yi 3 yerinden yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan U.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli M.B.'yi yakalamak için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.G.'yi yaraladığı silahla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan U.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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