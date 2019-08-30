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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

adliye binası

İlk Müdahale Jandarma Adliye Binası Katil Zanlısı Sağlık Ekipleri 

-katil zanlısı babanın adliyeye getirilmesi
-oğlunun fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Gebiz Mahallesindeki iki katlı bir binada oturan N.C.D (75) ile Oğlu Ömer .D (46) arasında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu üst kata çıkan N.C.D, oğluna ruhsatlı av tüfeği ile ateş etti. Göğüs bölgesine saçmalar isabet eden Ömer D, yere yığıldı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ömer D.., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.C.D ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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