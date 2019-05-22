Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

olay yerinden görüntü

Hastane Kredi Kartı Alabalık Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-kalabalıktan görüntü
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) - Banka personeliyle müşteri arasında çıkan tartışma sonrası personelin yakınları müşterinin otelini sopalarla bastı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da müşterisiyle tartışan banka çalışanın yakınları, sopalarla müşterinin otelini bastı. Sopalı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bankada meydana geldi. İddiaya göre, bir otel sahibi ile banka çalışanı kadın personel arasında kredi kartında yaşanan problem nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından fenalık geçiren banka çalışanı kadın, durumu yakınlarına anlattı. Banka çalışanı kadının yakınları, müşterinin sahibi olduğu oteli bıçak ve sopalarla basıp çalışanları darp etti. Olay yerine polis ekipleri kavgaya müdahale ederken 3 kişi de gözaltına alındı. Olayda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altını alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı