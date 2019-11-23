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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Hastanenin dış cephesinden görüntüler alınması

İlk Müdahale Cinsel Organ 

-Ambulanstan görüntü alınması
-Detaylar

( KASTAMONU ) - KASTAMONU

- Kastamonu’da bir çift arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, kocasının cinsel organını kesti. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun bir ilçesinde yaşanan olayda bir çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli kadın T.E, tartıştığı kocası H.E’nin cinsel organını kesti. Olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan H.E, ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi. Olayın ardından emniyet güçlerince şüpheli kadın T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Vİ-
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