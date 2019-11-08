Tartıştığı kişiyi silahla öldürdü - KASTAMONU

- Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavga - Olay yerinde yaşanan arbede - Kalabalığın dağıtılmaya çalışılması Kastamonu 'da tartıştığı kişiyi silahla öldürdüKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.Tabakane Mahallesi Buhara Sokak'taki bir iş yerinde İsmail Tuncay ile H.P. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, tabancayla İsmail Tuncay'a ateş etti.Tuncay, olay yerinde yaşamını yitirdi.Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan H.P'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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