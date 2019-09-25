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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan genç kendi evini yaktı

Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan genç kendi evini yaktı

Tutuklanan damadın polisler arasında adliyeden çıkışı

Polis Hastane Akalan Irak 

-Polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN )- Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi SAMSUN

- Samsun'da kayınpederi ile kavga edip kendisini bıçaklanması üzerine hastanedeki tedavisinin ardından kendi evini yakan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evli olduğu öğrenilen ve eşinden ayrı yaşayan S.Ö.(28), eşi N.Ö.'nün (24) kaldığı kendi evine gitti. Burada evde bulunan kayınpederi M.Ç.(65) ile damat S.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmada kayınpeder M.Ç., damadını bıçakla kalçasında hafif şekilde yaraladı. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan damat S.Ö. eşinin kaldığı kendi evine giderek burayı ateşe verdi. Yangın müdahale sonucu söndürülürken S.Ö., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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