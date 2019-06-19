Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası - İZMİR

Tartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası - İZMİR

- Olayın meydana geldiği sokaktan detaylar - Çevredeki vatandaşların bekleyişi - Polis ekiplerinin çalışmalarıTartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası - İzmir 'de, eski eşi tarafından vurulduğu öne sürülen kadın ve kız kardeşi hayatını kaybetti - Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen katil zanlısı, olaydan kısa bir süre sonra silahıyla yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Çiğli ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan kişinin vurduğu ileri sürülen eski eşi ve baldızı yaşamını yitirdi.İddiaya göre, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan G.S. (47) eski eşi Habibe Çevik'in (42) Çiğli ilçesi 8082/1 Sokak'taki evine geldiBir süre sonra G.S. ile Habibe Çevik ve Çevik'in kardeşi Fatma Akdağ (39) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında G.S, tabancayla Çevik ve Akdağ'a ateş açtı.Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Habibe Çevik ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, evin yakınında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyarı ateşi açılarak, durduruldu. G.S'nin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.Bu arada zanlının cezaevi izninin son günü olduğu öğrenildi.

Akalan Baldız Katil Zanlısı Kız Kardeş Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı