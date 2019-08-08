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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tartıştığı eşi ile kızını öldürdü

Tartıştığı eşi ile kızını öldürdü

cenaze aracının gelişi

Jandarma Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri Rtürk 

-tabutlardan görüntü
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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Cebrail E. isimli şahıs, tartıştığı eşi ve kızını öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Hilalı kırsal Mahallesinde yaşayan Cebrail E. bilinmeyen bir nedenle eşi Filiz Ertürk (40) ile kızı Rukiye Ertürk’ü (17) silahla vurdu. Silah seslerini duyan mahalleli durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın eve girmesine izin vermedi Jandarma ekipleri ise eve girerek şahsı gözaltına almak istedi. Cebrail E., jandarmanın eve yaklaşmasına izin vermedi. Jandarma ekipleri evde başka çocuklar da olması nedeniyle bir süre eve operasyon düzenlemedi. Jandarmanın çabasının ardından Cebrail E., ikna edilerek gözaltına alındı. Cenazeler, Halfeti Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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