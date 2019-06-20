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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tartışmada silahlı kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

Tartışmada silahlı kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

şahsın duvar üzerinde görüntüsü

Polis Müdahale Hastane İnşaat Alanı Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

-Silah seslerinin gelmesi
-Şahsın inşaattaki aracı
-Polis ekipleri
-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da yoğun yağmur sonrasında oluşan trafikte sürücüler arasında tartışma çıktı. Polisin müdahale ettiği olayda silah sesleri yükselirken o anlar da görüntülendi. Olay, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde özel bir hastane ile inşaat alanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası cadde üzerinde araçlar güçlükle seyretti. Bu sırada gelen bir aracın sürücüsü, uzun süre beklemesi nedeniyle bazı araçlara sürterek ilerlemeye çalıştı. Şahıs ile diğer araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geldiğinde kaçan şahsın aracı girdiği inşaat alanında ele geçirildi. Duvara çıkan şahsa ise polis müdahale etmeye çalışırken silah sesleri yükseldi. O anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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