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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarsus'ta 113 kilo sahte mühürlü et ele geçirildi

Tarsus'ta 113 kilo sahte mühürlü et ele geçirildi

Ele geçen etten birinin görüntüsü

Kaçak Kaçak Kesim Zabıta Hayvan Kaçak Et 

-Görevlinin etin üzerindeki mühürle ilgili açıklama yapması

( MERSİN )- Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramlı öncesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş 113 kilo kaçak et ele geçirildi MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramlı öncesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş 113 kilo kaçak et ele geçirildi. Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla et alabilmeleri amacıyla Kurban Bayramı öncesinde ilçede et satışı yapan kasap ve işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı. İş yerlerini titizlikle kontrol eden ekipler, Şehit İshak Mahallesi’nde kasap dükkanı işleten Y.Ç. isimli vatandaşın iş yerinde yaptıkları incelemelerde, patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş 113 kilo kaçak ve sağlıksız et ele geçirdi. Küçükbaş hayvana ait olduğunu bildirilen etler, imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilere teslim edildi. İş yeri sahibi hakkında ise tutanaklar tutularak, kaçak kesim yapan işyerine yasal işlem uygulandı. Hiç kimsenin halkın sağlığıyla oynamaya hakkının bulunmadığını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya asla taviz vermeyeceğiz. Sağlıklı bir Tarsus için ekiplerimiz tarafından denetimler tüm hızıyla devam edecek. Halkımızın kuşku duyduğu durumlarda 'Alo 153' hattımıza anında ihbarlarını iletebilir” dedi.

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