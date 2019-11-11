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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarlaya uçan kamyonetin altında can verdi

Tarlaya uçan kamyonetin altında can verdi

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-ekiplerden görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçan bir kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Sürücüsünün yaralandığı kazada hayatını kaybeden şahsın, kamyonetin altında kaldığı belirlendi. Kaza sabaha karşı 04.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy yolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gürcan Güngör (31) idaresindeki 77 AS 213 plakalı kamyonet İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ağaçları kırarak tarlaya giren ve devrilen kamyonet yan yattı. Kazayı fark eden vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen 1112 Acil Servis ekipleri Mesut Kösem (35) isimli şahsın kamyonet altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kamyonet sürücüsü Gürcan Güngör’ü yaralı halde Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Savcı olay yerinde inceleme yaptı Kaza nedeniyle Orhangazi Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kamyonet altında kalarak hayatını kaybeden Mesut Kösem’in cesedi İtfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Yalova’da yaşadığı belirlenen Mesut Kösem’in cenazesi savcı incelemesinden sonra Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Gürcan Güngör ise hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (MÖ-İHS)
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