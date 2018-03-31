Tarladan sofraya havucun meşakkatli yolculuğu - HATAY

- Havucun tarladan hasat edilmesi - Tarım işçilerinin tarlada çalışması ve dinlenmesi - Havucun fabrikada yıkanması ve temizlenmesi - Üretici Hıdır Ezer'in açıklaması - Suriyeli işçi Semir İlevi'nin röporatı - Cibran Cerellah'ın konuşması - Havucun ayıklanması ve paketlenmesiTarladan sofraya havucun meşakkatli yolculuğu - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla Türk ve Suriyeli işçiler tarafından çamurlu tarlalardan toplanan havuçlar, sofraları renklendiriyor - İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Öcal: "Yaklaşık 6 bin ton havuç mahsulünü iç ve dış piyasaya göndermiş olacağız. Gelecek yıl Reyhanlı'da 5 bin dekar alanda havuç ekmeyi hedefliyoruz" - Üretici Ezer: "Tarladan birinci sınıf kalitede aldıkları havuçlarımız iç ve dış piyasaya gönderiliyor"HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla Türk ve Suriyeli işçiler tarafından çamurlu tarlalardan toplanan havuçlar, binbir emekle sofralara ulaştırılıyor.Reyhanlı ilçesinde sabahın erken saatlerinde Türk ve Suriyeli işçilerin havuç toplama mesaileri başlıyor. Çamurlu tarladan elle toplanan havuçlar, sapları kopartılarak çuvallara dolduruluyor.Traktöre yüklenerek temizlenmek üzere fabrikaya gönderilen üzeri çamur kaplı havuçlar, tazyikli su yardımıyla yıkanıyor.Fabrikalarda temizlenen havuçlar, erkek ve kadın işçilerce paketlenerek yurt içinin yanı sıra başta Suriye, Irak ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. - "5 bin dekar havuç ekmeyi hedefliyoruz"Reyhanlı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havuç üretiminin kentte sürekli arttığını söyledi.
İlçede 3 bin dekar alana havuç ekildiğini belirten Öcal, ''Önceki yıllarda havuç üretiminde 500 dekar ekim yapılırken, bu oran şimdilerde 3 bin dekarı buldu. Önümüzdeki yıllarda daha fazla alanda havuç üretimi yaparak, çiftçilerimize, bu sektörde çalışanlara, hem de ilimize ekonomisine kazanımlar sağlayacağız.'' diye konuştu. Öcal, havuç üretiminde oldukça önemli adımlar atıldığını belirterek, şöyle devam etti:''Dönüm başına 3 ton havuç alıyoruz. Bir iki ay daha hasat devam edecek. Yaklaşık 6 bin ton havuç mahsulünü iç ve dış piyasaya göndermiş olacağız. Gelecek yıl Reyhanlı'da 5 bin dekar havuç ekmeyi hedefliyoruz. 3 havuç fabrikası, ilçenin ekonomisine olumlu anlamda katkı sağlıyor. Yüzlerce kişi bu sektörde geçimini sağlıyor.'' - "Üretimden memnunuz"Üretici Hıdır Ezer de 500 dekarlık alanda havuç ürettiğini aktardı.Ürünün, işçiliği esnasında kalitesine göre sınıflandırıldığını anlatan Ezer, "Sınıflandırmaya göre havucun fiyatı değişiyor. 1 liradan 75 kuruşa kadar değişiyor. Pazarlama sıkıntısı olmuyor. Havuçlarımız oldukça lezzetlidir. Tarladan birinci sınıf kalitede aldıkları havuçlarımız, iç ve dış piyasaya gönderiliyor." diye konuştu. Ezer, Türkiye'nin kapılarını Suriyelilere açtığını, kendilerinin de onlara iş olanağı sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, ''Kardeşlik içerisinde çalışıyoruz. Çalışan personelimiz içerisinde Suriyeli kardeşlerimiz de var. Yanımda 100 Suriyeli çalışıyor, ailelerin geçimine katkı sağladığım için mutluyum.'' ifadesini kullandı. - "Türkiye'de ekmek paramızı da kazanıyoruz"Suriyeli işçi Semir İlevi de ailesiyle Suriye'den Türkiye'ye gelmek zorunda kaldıklarını ve kendilerine burada çok iyi davranıldığını söyledi.
Ekmek parasını tarım işçisi olarak sağladığını dile getiren İlevi, "Geleceğimiz için buraya geldik. Türk milleti çok değerli. Burada yaşıyor ve hayatımızı devam ettiriyoruz. Tarlada çalışarak da evimizin gelirini elde ediyoruz." dedi. Cibran Cerellah ise iç savaştan kaçtıklarını ve güvenli olduğu için Türkiye'ye geldiklerini anlattı.Cerellah, 3 sene önce ikamet etmeye başladıkları Reyhanlı'da ailesinin geçimini sağlamak için çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Çamur içerisinden çıkardığımız havucu çuvala koyuyoruz. Sonrasında temizlenme kısmı yapılıyor. Ailemiz, çocuğumuz için çalışıyoruz. Türkiye'de bize para kazanma şansı verildi. Herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.