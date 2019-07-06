Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tarım ve orman işçileri Bursa'da eylem yaptı

Tarım ve orman işçileri Bursa'da eylem yaptı

EYLEMDEN DETAYLAR

Basın Açıklaması Yasa Teklifi Sözleşmeli Kamu Görevlileri Orman İşçisi 

-PANKARTLARDAN GÖRÜNTÜ
-MEKTUP GÖNDERİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-TOÇ BİRSEN BURSA İL BAŞKANI AÇIKLAMA

( BURSA )- İşçiler AK Parti ve MHP grup başkan vekillerine mektup gönderdi BURSA

- Bursa'da Toç Bir-Sen'e bağlı onlarca tarım ve orman işçisi yeni çıkan yasa teklifiyle birlikte haksızlığa uğradıklarını belirterek eylem yaptı. Ellerinde pankartlarla haklarını arayan işçiler yasa teklifinin kabul edilmesine sebep gördükleri AK Parti ve MHP, grup başkan vekillerine sıkıntılarının yazılı olduğu her bir işçinin ağzından yüzlerce mektup gönderdi. Kadro istediklerini ellerine yazdıkları pankartlarla dile getiren işçiler adına açıklama yapan Toç Bir-Sen Bursa İl Başkanı Şahin Yılmaz, "Bugün burada tarım ve ormancılık hizmet kolunun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve sözleşmeli personeli öz ve üvey evlat diye ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin biran önce düzeltilmesi konusunda sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerini 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa kabul edildi. Biran önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir" dedi.
İşçiler yaptıkları basın açıklamasını ardından postaneden AK Parti ve MHP grup başkan vekilerine mektup gönderdi.
İlgili Foto Galeriler
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı