Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz' - İZMİR Video

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz' - İZMİR Video

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz" - İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz. Urla'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bodrum'daki yangın da iyiye doğru seyretmeye başladı.
Milas'da da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı. Onunla beraber inşallah sabah saatlerine varmadan tamamen Mumcular'daki yangını da kontrol altına alırız diye hedefliyoruz."dedi

Kanyon Demirli Allah Trol 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İlginç Örgü Sanatıİlginç Örgü Sanatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı