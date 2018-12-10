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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan’da - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in kabrini ve şehitliği ziyaret etti

- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan’da - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in kabrini ve şehitliği ziyaret etti

ziyaretten detaylar

( BAKÜ ) - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan’da- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in kabrini ve şehitliği ziyaret etti BAKÜ

Şehit Abrin Demirli Irak 


- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki günlük resmi temaslar kapsamında Haydar Aliyev’in kabrini ve şehitliği ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, iki günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Bakü’de beraberindeki heyet ve iş adamları ile birlikte Haydar Aliyev’in kabrini ve şehitliği ziyaret etti. Haydar Aliyev’in kabrine çelenk bıraktıktan sonra dua eden Pakdemirli, daha sonra Fahri Hıyaban Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliğinde şehitlerin isimlerinin bulunduğu yerlere karanfiller bıraktı, dua etti.
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