- Tarım Ve Orman Bakanı Kiev’de - Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - “Bölgemizde 21 Trilyonluk Bir Potansiyel Var. Türkiye Bu Potansiyelden Ve Refahtan Daha Fazla Pay Almalı. Bunu İş Adamlarımız İle Yapacağız”

-işadamlarına konuşması



( KİEV ) - Tarım ve Orman Bakanı Kiev’de- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- “Bölgemizde 21 trilyonluk bir potansiyel var. Türkiye bu potansiyelden ve refahtan daha fazla pay almalı. Bunu iş adamlarımız ile yapacağız” KİEV



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bölgemizde 21 trilyonluk bir potansiyel var. Türkiye bu potansiyelden ve refahtan daha fazla pay almalı. Bunu iş adamlarımız ile yapacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Türk iş adamları ile görüştü. Büyükelçilik Konutu’nda Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel’in ev sahipliğinde Türk iş adamları ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, iş adamlarının sektöre ilişkin görüşlerini dinledi, taleplerini aldı. Tarım ve orman alanındaki çalışmalara değinen Bakan Pakdemirli iş adamlarının Türkiye’yi temsil ettiklerini belirterek, “Bu anlamda biz sizin neye ihtiyacınız varsa yapmamız gerekiyor. Sizler bizim buradaki büyükelçilerimizsiniz” diye konuştu.

Dünyanın en büyük havalimanının İstanbul’da açıldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin bölgedeki önemine vurgu yaparak, “Üçüncü büyük havalimanı, Kazakistan’a kadar giden bir demiryolu ve bölgemizde 21 trilyon dolarlık bir potansiyel var. Türkiye bu potansiyelden ve refahtan daha fazla pay almalı. Bunu iş adamlarımız ile yapacağız. Sizler sayesinde bu refahtan daha fazla pay almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Hollanda’nın 22 milyar dolar tarımsal hasılası ve 100 milyar dolar ticareti olduğu bilgisini veren Bakan Pakdemirli, “Türkiye de bunun bir benzerini yapabilir. Bulunduğumuz yeri sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Kanal İstanbul’u, havaalanını, Kazakistan’a kadar giden demiryolunu kullanmamız lazım. Bölge zor bir bölge ama mutlaka yolunu bulmamız lazım. Zorlukları aşacak olanlar da iş adamları. Biz ne destek gerekiyorsa hepsini masada konuşuyoruz. Türkiye’nin de haklarını korumak kaydıyla biz elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

