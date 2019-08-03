Tarihin Malatya’ya mirası “Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı”

-yeni evli çift



( MALATYA -ÖZEL)- Kervansaraya yerli ve yabancı turist akını MALATYA



- 1637 tarihinde 4. Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve Malatya’nın en önemli tarihi miraslarından olan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Geçmişte Doğu ve Batının önemli kesişim yerlerinden olan ve tipik bir Osmanlı kervansarayı özelliği taşıyan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı Malatya’da gezilecek yerlerin başında geliyor. Dikdörtgen bir alan üzerine, açık avlu ve kapalı hol olarak inşa edilen kervansaray ziyaretçilerine adeta tarihi yaşatıyor. 2010 yılında restore edilen Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlarken birçok sanatsal etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. İlçeye gelen turistlere gönüllü olarak rehberlik yapan Nedim Ulubaba isimli vatandaş, Battalgazi’nin tarihi ve kültürel bir yer olduğunu ifade ederek, kervansaraya olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.



Kervansarayın Malatya için büyük bir hazine olduğunu dile getiren Ulubaba, ziyaretçilerin kervansarayı görünce çok şaşırdığını aktardı. Yeni evli çiftler fotoğraf çekimi için kervansarayı tercih ediyor Öte yandan tarihi dokusuyla görenleri kendine hayran bırakan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı yeni evli çiftlerin de fotoğraf çekimi için tercih ettiği mekanların başında geliyor. Aynı zamanda nikah da kıyılan kervansarayda birçok çift nikahını kıydıktan sonra hanın içinde fotoğraf çektiriyor.

