Tarihi Zerzevan Kalesi'nde tarih dersi - DİYARBAKIR
- Çocukların tarihi Zerzevan Kalesi'ni gezmesi - Çocuklara ders anlatılması - Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde'nin konuşması - Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun'un konuşması - Öğrencilerden Muhammed Ali Akşit'in konuşması - Öğrencilerden Berfin Yılmaz'ın konuşması - Öğrencilerden Yağmur Zenol'un konuşmasıTarihi Zerzevan Kalesi'nde tarih dersi - Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde Fatih Ortaokulu öğrencileri, tarih dersini, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde işlediDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde ortaokul öğrencileri, tarih dersini 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde işledi.Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca müze ve örenyerlerinin dersliklere dönüştürülmesi projesi kapsamında, Fatih Ortaokulunca hazırlanan "Okul Dışarıda Günü" etkinliğinde, 60 öğrenci tarih dersini, Zerzevan Kalesi'nde aldı.Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun, öğrencilere, kalenin tarihi hakkında ve sürdürülen arkeolojik kazılar hakkında bilgi verdi.Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında öğrencilere kaleyi tanıtmak istediklerini söyledi.
İde, "Burada sosyal bilgiler ve tarih dersleri işlendi. Buranın nasıl büyük bir geçmişe sahip olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yaparak, yaşayarak, şahit olarak öğrenmek çok güzel. Anadolu, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Çocuklar çok memnun oldu. Eylül ayından itibaren her gün bir sınıfımızı getireceğiz. Bütün çocuklarımız buraya görecek." diye konuştu. - "Kaleyi dersliğe dönüştürüyoruz"Doç. Dr. Coşkun ise öğrencilerle tarih ve sosyal bilgiler dersini tarihi mekanda yapmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Onlara Diyarbakır , bölgenin ve Zerzevan Kalesi tarihini anlattık. Onlarda tarih ve arkeoloji bilinci oluşturmak istiyoruz. Onlar için yapay bir kazı alanı da oluşturacağız, kaleyi dersliğe dönüştürüyoruz. 12 ay boyunca burayı, bir açık hava müzesi ve okula dönüştürüyoruz." dedi. Öğrencilerden Muhammed Ali Akşit, tarihi mekanı görmekten duyduğu sevinci dile getirerek, "Dışarıda ders yapmak çok güzel. İlk kez okul dışında ders yaptık. Burada hocamız bize tarihi eserlerle ilgili bilgiler verdi. Tarihi yerleri canlı bir şekilde görmek çok güzel." ifadelerini kullandı.Berfin Yılmaz da program sayesinde tarihi kaleyi tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.
Yağmur Zenol da tarihi eserleri tanıma fırsatı bulmalarından duydukları mutluluğu belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu, sürekli yapılmasını istiyoruz." dedi. - Zerzevan KalesiAskeri yerleşim antik yol güzergahında, 124 metre yükseklikte kayalık bir tepede bulunan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alıyor. Yerleşim konumu itibarıyla bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, Roma sınır garnizonu olan kale, Romalılar ve Sasaniler arasında büyük mücadelelere sahne oldu.Roma'daki ismi "Samachi" olan yerleşimin ilk inşa edildiği dönem hakkında devam eden kazılar ile kesin bilgilere ulaşılacak. Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (MS 491 - 518) ve Justinianos I (MS 527 - 565) dönemlerinde onarılarak bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi. 60 dönümlük alanda 12 - 15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan kalenin üstü kadar altı ile de tarihe ışık tutuyor.
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