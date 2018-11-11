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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Tarihi surlardan düşen baba ve oğlu ağır yaralandı - DİYARBAKIR

Tarihi surlardan düşen baba ve oğlu ağır yaralandı - DİYARBAKIR

- Sur ilçesindeki tarihi surlardan görüntüler - Olay yerinden detay - Olay yerinden yaralıları hastahaneye götüren ambulanstan görüntü - Vatandaşlardan detay Diyarbakır 'da tarihi surlardan düşen baba ve oğlu ağır yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Sur ilçesindeki tarihi Surlardan düşen baba ve oğul ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, baba Süleyman Çelik (27), iki yaşındaki oğlu Yusuf İslam Çelik ile restorasyon ve rekreasyon çalışmalarının ardından tarihi kimliği ortaya çıkarılan İçkale'yi gezmeye gitti. Burada oğlunu kucağına alan Süleyman Çelik, çıktığı yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki surdan dengesini kaybederek düştü.Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı baba ve oğlunu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Restorasyon İslam Gesi Tarihi Surlar Ağır Yaralı 

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