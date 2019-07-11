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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi surlarda intihar girişiminde bulunan genç kızı vatandaşlar böyle kurtardı

Tarihi surlarda intihar girişiminde bulunan genç kızı vatandaşlar böyle kurtardı

-Cep telefonu kamerası-

Polis İmdat İntihar Girişimi Tarihi Surlar Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Tarihi surlara çıkan genç kız
-Vatandaşların genç kızı ikna etmesi
-Vatandaşın genç kızı kurtarması
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki genç kız, surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan genç kız, 2 vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, merkez Sur ilçesini çevreleyen tarihi surların Urfa Kapı mevkinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ş.F. isimli genç kız, Urfa Kapı mevkiinde tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Biri oyaladı, diğeri kurtardı Surların üzerinde genç kızı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 155 polis imdat, 110 itfaiye ile 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevre emniyeti alırken, bu sırada genç kızın yanına yaklaşan 2 vatandaştan biri genç kızı oyaladı, diğeri ise çekip kurtardı. Yaşanan o anlar bu sırada oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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