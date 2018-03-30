Tarihi Orhangazi ve Hemşin camilerini havadan görüntüleri izleyenleri büyüledi



- Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Horoz ve Hamza Mıcık, İstanbul’da yapılan yarışmada “Orhangazi ve Hemşin Camii’nin Tarihi ve Mimari Özelliklerinin Karşılaştırılması” projesi ile tarih alanında bölge 1.’si olarak Türkiye finaline katılmayı hak ettiler.Tarihi camilerin havadan görüntüleri izleyenleri büyüledi. İstanbul'da 12.’si düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışmasına Düzce genelindeki okullar 51 proje ile başvurdu. 16 projenin bölge finaline kaldığı yarımada, İstanbul’dan sonra en yüksek katılım Düzce'den oldu. 26-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve toplam 8 alanda 80 projenin sergilendiği bölge yarışmalarında, Proje yarışmasına katılan Düzceli öğrenciler, 4 alanda 5 ödül kazandılar. Yarışmada Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mehmet Horoz ve Hamza Mıcık, danışman öğretmen Kenan Allahverdi rehberliğinde hazırladıkları, “Orhangazi ve Hemşin Camii’nin Tarihi ve Mimari Özelliklerinin Karşılaştırılması” projesi ile tarih alanında bölge 1.’si oldular. Bölge yarışmasında 1.'lik ödülü alan öğrenciler, 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenecek Türkiye Final sergisinde temsil edecekler. "Hemşin köyü camisi" Çantı tipi camilere en iyi örneklerden diğeri ise Akçakoca’ya 15 km mesafede bulunan ve 1877 yılında Osmanlı Rus Savaşı ardından Artvin’den gelen Hemşinlilerin kurduğu ve Hemşin köyünde bulunan tarihi Hemşin Köyü Camii'dir. Birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katında ise çantı tekniği kullanılarak inşa edilen cami 150 yıla yaklaşan bir geçmişe sahiptir. Minaresinin de ahşap olduğu Hemşin Camii, mihrap ve minberi, tavan işçiliği ile dikkat çekmektedir. "Orhangazi camisi" Çantı tipi camilere en iyi örneklerden biri Akçakoca ilçesinin en eski ve en büyük köy yerleşimlerinden biri olan Çayağzı Köyünde bulunan tarihi Orhan Gazi Camiidir. Osmanlı Devleti'nin kurucularından Orhan Gazi'nin gelip konakladığı (Miladi 1323) ve kendi adı ile anılan bir de camii yaptırdığı bilinmektedir. Sultan Orhan Camii Şerifi olarak kayıtlara geçmiş bulunan bu kültür mirası, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16 Ekim 1995 tarih ve 4221 sayılı kararı ile tescil edilmiş, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek, tekrar ibadet ve ziyarete açılmıştır. 687 yıl önce Çantı tekniği ile uzun kütüklerin birbirine geçirilmesiyle, çivisiz olarak inşa olunan Tarihi Osmanlı Mescidi'nin minaresi yoktur. Cami alaturka kiremitli kırma çatılıdır. Cami haziresinde Erken Osmanlı döneminden Geç Osmanlı dönemine ait sarıklı mezar taşları da ayrıca dikkat çeker.

