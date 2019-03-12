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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Tarihi medrese, kitap kafeye dönüştürüldü - BİTLİS

Tarihi medrese, kitap kafeye dönüştürüldü - BİTLİS

- Medresenin dış genel planı - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın konuşmasıTarihi medrese kitap kafeye dönüştürüldüBİTLİS (AA) - Bitlis 'te tarihi Yusufiye Medresesi restore edilerek kitap kafeye dönüştürüldü."Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamından restorasyonu tamamlanan tarihi medrese, kitap kafe olarak hizmete girdi. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın katılımı ile açılışı yapılan kitap kafede şark odası, kütüphane, dinlenme odası ve öğrencilerin ödevlerini yapacakları alanlar oluşturuldu.Kafeyi gezen Vali Çağatay, "Burada güzel hizmetler yapılacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Restorasyon Kütüphane Öğrenciler 

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