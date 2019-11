- Tarihi konağın yanan kalıntıları, mahallenin korkulu rüyası oldu

-Kömürleşmiş tahtalar detay (drone)

( ANTALYA )- Önlerine değil, yukarı bakarak sokaktan geçiyorlar- Antalya’da 1.5 yıl önce çıkan yangında küle dönen tarihi evin kömüre dönen çatısı, tehlike oluşturuyor- İki sokağın birleştiği noktadaki evin yanından geçenler, gökyüzüne bakarak geçmek zorunda kalıyor- Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu:- “Kömürleşmiş tahtalar herhangi bir rüzgar ya da yağmurda her an düşebilir ve mızrak gibi çakılabilir”- Vatandaşlardan Nazan Arınık:- “Buradan geçerken korkuyoruz” ANTALYA



- Antalya’da geçtiğimiz yıl yangında küle dönen tarihi konağın çatısı, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Vatandaşlar, sokaktan önlerine değil yukarı bakarak geçtikleri sokakta bulunan ve koruma altında olduğu belirtilen konağın çatısındaki kömüre dönen tahtaların kaldırılmasını istiyor. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 427 ile 432 sokağın birleştiği yerdeki 2 katlı tarihi konakta belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede çatıyı sardı. Yaklaşık 1 saat süren yangın sonrası tarihi konağın çatısı küle döndü. Aradan geçen 21 ay geçmesine karşın yapıda herhangi bir tadilat ya da güvenlik önleminin alınmaması mahallelinin tepkisine neden oldu. Söz konusu binanın bulunduğu alanın okul yolu üzerinde olduğunu belirten mahalle sakinleri, kömüre dönen çatının tehlike arz ettiğini dile getirdi. Mahalleli, çocuklarını okula gönderirken tedirginlik yaşadıklarını söyledi.



“Mızrak gibi çakılabilir” Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu yapının Anıtlar Kurulu envanterine kayıtlı tescilli bir konak olduğunu ve geçtiğimiz yıl büyük bir yangın geçirdiğini aktardı. Yangın sonrası yapının çatısındaki tahtaların tehlike arz ettiğine dikkat çeken Uyaroğlu, “Kömürleşmiş tahtalar bir seneyi geçkin şekilde bu vaziyette. Burası aynı zamanda okul yolu. Çocuklar ve veliler korka korka gidiyor. Tescilli olduğu için binaya dokunamıyorlar. Enteresan bir durum. Kömürleşmiş tahtalar herhangi bir rüzgar ya da yağmurda her an düşebilir ve mızrak gibi çakılabilir. Bunların en azından uçlarını almalarını düşünmüştüm. Yetkililere yazdım, ancak gelen cevap; ‘birimimiz sorumluluk alanında olmadığından, talebiniz olumlu karşılanamamıştır’ oldu. Bu Allah’a emanet bir durum, korumayla alakası yok. Oradan bir taş, tahta düşse bunun sorumlusu kim? Uyarı levhası da yok. Canımız Allah’a emanet” dedi.

“Korkuyoruz” 3 çocuğunun her gün bu yoldan okula götürdüğünü belirten velilerden Nazan Arınık da “Buradan geçerken korkuyoruz. Yıkılsa kafamıza gelecek. Tedirgin oluyoruz.” Diye konuştu.

45 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirten Cengiz Şahin, “Kış geliyor. Yarın rüzgar da başlayacak yağmur da başlayacak. Buradan bir sürü çocuk geçecek. Burada en büyük tehlike o sarkan tahtalar. Mutlaka o tahtaların kesilmesi lazım. Çocuklar geçerken ister istemez tedirgin oluyorum. Gelen guruba hemen ‘kenardan geçin’ diye uyarıyorum” ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş Ferhat Gül de, “Çok tehlike arz ediyor. Çocuklarla buradan geçemiyoruz. Saçaklar üstümüze yıkılacak diye korkuyoruz. En azından yıkılsa ya da tadilat görse iyi olur” diye konuştu.

