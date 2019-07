Tarihi kentin simgeleri duvarlara resmedildi

-Vatandaşlardan Şahin Dünger konuşması

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Şanlıurfa’nın tarihi duvarlarda süslendi ŞANLIURFA



- Medeniyetler kenti Şanlıurfa’nın tarihi eserleri kentin birçok noktalarında duvarlara resmedilerek, sergilendi. 2019 yılının Göbeklitepe yılı olmasından dolayı Şanlıurfa'da kentin birçok noktasında elektrik trafolarının duvarlarına Göbeklitepe, Balıklıgöl, Urfa Kalesi gibi tarihi eserler çizilerek resmedildi. Şanlıurfa’ nın böyle yapıtlarının duvarlara çizilmesi çok güzel olduğunu belirten vatandaşlardan Şahin Dünger, “Şanlıurfa’mızın böyle yapılarını görmek çok güzel. Kentimizin böyle tanıtılması beni çok memnun etti. Umarım böyle gösteriler her yerde uygulanır. Duvarlara bakınca harika bir atmosfer görüyorum. Şanlıurfa’yı tanıtan eserler çok güzel. Bu uygulamayı yapanlardan Allah razı olsun. Şehrin dışında gelen insanların bu duvarlara bakınca, bu kentin simgelerini görürüler. “Kentimizin eserleri inşallah her yerde resmedilir” Şanlıurfa’nın böyle tür eserlerinin daha çok tanıtıma ihtiyaç olduğu dile getiren Tacettin Çoban, “ Göbeklitepe, Şanlıurfa Kalesi ve Harran Kubbeleri gibi yapıtlar duvarlara sergilenmiş. Bu eserleri çizenlere teşekkür ediyorum. Bu uygulama İnşallah kentin her yerinde yapılır. Şanlıurfa’nın bu tarihi yapıların duvarlara yansıması vatandaşların ilgisini çekiyor. Başkanlarımızın böyle türde uygulamaların çoğaltmalarını istiyoruz. Şanlıurfa için İnşallah çok güzel bir ekonomik kazançta olur. Şanlıurfa’nın tanıtımı ve kültürünü her yerde tanıtılması çok önemlidir. 15 yıl önce Göbeklitepe tanıtıldığı zaman sevmeyenlerde oldu. Bu yıl 2019 yılı Göbeklitepe yılıdır” şeklinde konuştu.

“Tarihi eserlerimizi tam tanıtamıyoruz” Vatandaşlardan Remzi Toprak da, “Şanlıurfa’nın tarihi yapılarının duvarlara çizilmesi çok güzel. Bu yapılar bizim tarihimizi canlandırıyor. Bu yıl Göbeklitepe yılı ilan edildi. Biz bu tarihi yapımızı tanıtamıyoruz. Göbeklitepe, Halfeti gibi değerler tanıtılması gerekiyor. Tarihimizi tam olarak canlandıramıyoruz. Spor anlamında büyük takımların Göbeklitepe için gelip burada futbol maçı yapabilirlerdi. Göbeklitepe tanıtımı için çok güzel olurdu” diye konuştu.