Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi kazılarda 'Çömlek' içinde 3 bin yıllık buğday taneleri çıktı

Tarihi kazılarda 'Çömlek' içinde 3 bin yıllık buğday taneleri çıktı

Kazı çalışması

Arkeolojik Kazı Mimari Arkeoloji Batın Karbon 

-Çıkan buğday taneleri
-Röportaj
-Genel

( BİNGÖL ) -Tarihi kazılarda "Çömlek" içinde 3 bin yıllık buğday taneleri çıktı BİNGÖL

- Bingöl'ün Solhan ilçesinde Norik Höyük 2 olarak adlandırılan bölgede yapılan kazı çalışmalarında en az 3 bin yıl öncesine ait çömlek içinde buğday taneleri olduğu değerlendirilen tahıl kalıntıları çıktı. Solhan ilçesi Murat köyü Norik Höyük’te, Kale Köy Barajı ve HES Kapasite artırma projesi nedeniyle bölgenin sular altında kalacak olmasından dolayı kurtarma kazı çalışmalarının ikincisi devam ediyor. Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç’ın kazı başkanlığında, Fırat ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinin de yer aldığı ekiple yapılan kazılarda daha önce 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen askeri karargah, 50 adet envanterlik ve 23 tane de etütlük eser gün yüzüne çıkarılmıştı. Bölgede kazı çalışmaları bu sene Norik Höyük 2 olarak adlandırılan ve ilk yerleşim alanı olarak değerlendirilen 12 bin metrekarelik alanda sürüyor. Bu yılda kazı çalışmalarında çok sayıda etütlük eser çıkarken, çömlek içinde de özenle saklanan tahıl tohumlarının bulunduğu bildirildi.
Kazının bilimsel danışmanı Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özdemir, çalışmalar sırasında Bizans ve Urartu dönemine ait çömleklerin içinde çok iyi şekilde korunmuş 3 bin yıllık buğday olduğu değerlendirilen hububat kalıntılarının bulunduğu aktardı. Hububat taneleri incelemeye gönderilecek Çömlek içinde bulunan hububatın Amerika ve Hacettepe’de incelemeye gönderileceğini belirten Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özdemir, “Solhan ilçesinde Norik 2 Höyük Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç Başkanlığı’nda Ergün Demir’in temsilciliğinde ve benim bilimsel danışmanlığımda yürütülmektedir. Bingöl’de yapılan ilk sistemli arkeolojik kazı çalışmaları sırasında hem Bizans dönemine, hem de Urartu dönemine ait mimari yapıların içerinde çömleklerin içinde karbonize olmuş şekilde hububat kalıntıları bulunmuştur. Bu hububat kalıntılarının formu buğday tanelerini andırıyor. Hacettepe Üniversitesi Laboratuvarında uzmanlarımız tarafından tüm analizleri yapılacak. Aynı zamanda Amerika Beta Analiytic Laboratuvarlarına gönderilerek yaşlandırması da yapılarak hangi döneme ait olduklarını çıkarılacaktır” diye konuştu.
(AB-HİV-ÖZ-Y)
İlgili Foto Galeriler
Tek Bina, 88 Farklı GörünüşTek Bina, 88 Farklı Görünüş
En İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe TaşlarıEn İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe Taşları
Ev Kütüphanesi Tasarım FikirleriEv Kütüphanesi Tasarım Fikirleri
En Modern Pencere TasarımlarıEn Modern Pencere Tasarımları
En Güzel Dış Kapı TasarımlarıEn Güzel Dış Kapı Tasarımları
Evde Harfler Ve Kelimelerle Yapılabilecek 30 Yaratıcı TasarımEvde Harfler Ve Kelimelerle Yapılabilecek 30 Yaratıcı Tasarım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı