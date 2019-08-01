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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi Gömeçler Köprüsü 600 yıldır kullanılıyor - MANİSA

Tarihi Gömeçler Köprüsü 600 yıldır kullanılıyor - MANİSA

- Tarihi Gömeçler Köprüsünden görüntüler - Gömeçler Mahalle Muhtarı Ali Akdemir ile röportaj - Mahalle sakinlerinden Mehmet Kozak ile röportaj - Köprüden yaya ve traktör ile geçen mahalle sakinleriTarihi Gömeçler Köprüsü 600 yıldır kullanılıyorMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde bulunan, yapılış tarihi bilinmeyen ancak en az 600 yıllık olduğu tahmin edilen Tarihi Gömeçler Köprüsü, halen yöre ulaşımında kullanılıyor.Tarihte ticaret kervanlarının Ege'den İç Anadolu'ya yaptıkları yolculuklarda kullanılan köprü mimari yapısı ve sağlamlığıyla dikkat çekiyor.Demirci ile Selendi sınırı arasında kalan, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Akbük Deresi'nin üzerinden geçen yaklaşık 100 metre uzunluğudaki taş köprü, artık ticaret kervanları olmasa da yöre halkının ulaşım ihtiyaçları için yoğun olarak kullanılıyor.Yapılış tarihiyle ilgili üzerinde bir işaret bulunmayan ancak taş ve harçları üzerinde yapılan incelemeler ve mimari yapısı nedeniyle 600 yıllık olduğu tahmin edilen köprünün geçmişte Balıkesir ile Ankara'yı birbirine bağlayan ticaret yolu üzerinde olduğu biliniyor.Doğaseverler ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen köprü çevresindeki yürüyüş rotası ve piknik alanlarıyla rağbet görüyor.Gömeçler Mahalle Muhtarı Ali Akdemir, tarihi köprünün yıllardır bozulmadan ayakta durduğunu, kesin yapılış tarihinin halen araştırıldığını ifade ederek, "Köprümüzün hiçbir yerinde bir bozulma veya onarım yok. İlk yapıldığı gibi yıllar boyu dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Kültür Bakanlığımızdan bu köprünün tarihinin ortaya çıkarılması ve koruma altına alınmasını bekliyoruz." dedi.
Mahalle sakinlerinden 78 yaşındaki Mehmet Kozak ise "Ben bildiğim bileli, babamdan, dedemden bu köprünün var olduğunu biliyorum. Bu köprü Selendi ve çevre köylerinden Demirci'ye ve diğer ilçelere gitmek için kullanılırdı. 1971 yılında çok şiddetli bir deprem oldu, o dönemde çoğu yer yıkıldı ama tarihi köprümüz hiçbir zarar görmedi. Köprü benim çocukluğumda nasılsa bugün de hala aynı." dedi.

Uzunlu Piknik Alanları Deprem Mimari Kervan 

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