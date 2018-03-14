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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi eser operasyonu - DİYARBAKIR

Tarihi eser operasyonu - DİYARBAKIR



: - Ele geçirilen sikkelerden görüntüler Denizli 'de tarihi eser operasyonu - Otomobilin sürücü koltuğunun iç kısmına saklanmış 106 sikke ele geçirildiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 106 sikke ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine belirlenen bir otomobili durdurdu.Otomobilde yapılan aramada, sürücü koltuğunun iç kısmına saklanmış Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait 106 sikke bulundu.Sürücü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.Tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçak Bild Tarihi Eser Kaçakçılığı Muhalefet 

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