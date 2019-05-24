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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - İSTANBUL

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler - Ele geçirilenlerin görüntüleri İstanbul 'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları - İstanbul 'da düzenlenen 4 operasyonda, 313 parça tarihi eser ele geçirildi - Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 313 parça tarihi eser kurtarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Eyüp, Kartal, Beyoğlu ve Fatih'te 6 adrese düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda 313 parça tarihi eser ele geçirildi.Eserler arasında, Anadolu'nun jeolojik tarihini yansıtan deniz kabuğu fosili, Grek, Helenistik, Roma, Part, Bizans ve İslami döneme ait sikkeler, 2 bin 300 yıllık antik Yunan kültürünü yansıtan sütun ve heykel başları, 17. yüzyıla ait dua metinleri, Safevi dönemine ait kenarları dua bezeli gümüş ve bronz kaplar ile İstanbul 'daki tarihi ibadethane ve türbelerden çalındığı değerlendirilen çinilerin bulunduğu belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Deniz Kabuğu Adli Kontrol Kaçırılma Suç Örgütü Tarihi Eser Kaçakçılığı 

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