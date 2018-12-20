Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe: Arama yapılan araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi



- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Hellenistik, Roma ve Doğu Roma dönemine ait sikke ve mühür, Venedik ve Hollanda İmparatorluk dönemine ait dikiş yüzükleri ile kilise mühürleri ve çok sayıda sikke, fibula ve yüzükler ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube ve Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Adana'dan kent merkezine tarihi eser kaçırılacağı bilgisi alınması üzerine ortak çalışma düzenlendi.

Takibe alınan A.Ç.'nin aracına Kayseri - Niğde yolu girişinde operasyon yapıldı. Yapılan araç aramasında şahsın aracından M.Ö. Hellenistik döneme ait şehir sikkeleri ,Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma imlaratorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve mühürler, İstanbul basımlı Ortaçağ sikkeleri, 16 Y.Y. ait olduğu değerlendirilen Venedik ve Hollanda İmparatorluk dönemine ait dikiş yüzükleri ve kilise mühürleri ile çok sayıda sikke, fibula, yüzükler ile çok sayıda sikkeler, Ortaçağ dönemine ait üzerinde Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'e ait resimlerin bulunduğu kilise mührü ve tarihi eserleri yeraltında tespit eden bir adet dedektör ele geçirildi. Operasyon sonucu suç üstü yakalanıp gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerince internet üzerinden sosyal paylaşım sitelerinde silah teşhiri ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 43 adet tabanca mermisi, 26 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet M3 mermisi, 1 adet G3 mermisi ve 3 adet kama ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (TB-

