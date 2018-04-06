Tarihi binada mavzer fişeği ve el bombası - TEKİRDAĞ
- Bina çevresinden genel detay görüntü - Ekiplerin bina içinde inceleme yapması - Tekirdağ 'da restorasyon çalışması yapılan tarihi bir binada 7 adet el bombası ve mavzer fişeği bulunduTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde restorasyon çalışması yapılan tarihi bir binada 7 adet el bombası ve mavzer fişeği bulundu.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Miras Atölyesi" projesi kapsamında restore edilen tarihi binada çalışmalarını sürdüren ekipler, eski dönemlere ait el bombası ile mavzer fişeği buldu. Ekipler, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bomba imha uzmanları önlem aldı. Bu sırada binanın bulunduğu Peştemalcı Caddesi tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.El bombaları ve mavzer fişekleri uzman ekip tarafından muhafaza altına alındı. Bulunan malzemelerin inceleme yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderileceği öğrenildi.