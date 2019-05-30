Tarihi Akçakale Adası'nda çevre günü etkinliği - ARDAHAN
- Tarihi Akçakale Adası'nda çevre günü etkinliği - Temizlikten görüntü - Öğrencilere yapılan ikram - Uçurtmadan görüntü - Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun konuşmasıTarihi Akçakale Adası'nda çevre günü etkinliği - Ardahan 'ın Çıldır ilçesine bağlı Çıldır Gölü'ndeki tarihi Akçakale Adası'nda Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendiARDAHAN (AA) - Ardahan 'ın Çıldır İlçesine bağlı Çıldır Gölü'ndeki tarihi Akçakale Adası'nda Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan etkinlik kapsamında çocuklar ve ilgililer adada çevre temizliği yaptı.Temizliğin ardından çocuklara kek ve meyve suyu ikramının yapıldığı etkinlik kapsamında çocuklar uçurtma uçurtmanın da doyasıya keyfini yaşadı.Etkinlikte konuşan Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, çocuklara çevre temizliğine katkı sundukları için teşekkür etti.İmamoğlu, "Bir yeri nasıl bulmak istiyorsak, öyle bırakalım istiyoruz. Bizden sonrakilere temiz bir doğa bırakalım. Buna bugün sizler katkı sundunuz. Bu günü burada kutlayan ve etkinliğimize katkı sunan herkese teşekkür ederim."Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca da etkinliğin verimli geçtiğini belirterek, etkinliğin gelecek nesiller için örnek bir etkinlik olduğunu söyledi
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