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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tanzanya Büyükelçisi Kiondo'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret - ANTALYA

Tanzanya Büyükelçisi Kiondo'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret - ANTALYA

- Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo'nun açıklamaları - Vali Münir Karaloğlu'nun açıklamaları - Ziyaretten detay görüntülerTanzanya Büyükelçisi Kiondo'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret - Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo:"İki ülke olarak ilişkilerimizin daha da gelişmesi için çalışıyoruz. Antalya 'nın turizm tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Turizm sektörünün geliştirilmesi anlamında kamu kurumları ve belediyelerle görüşmelerimiz var"ANTALYA (AA) - Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, iki ülke olarak ilişkilerin daha da gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, " Antalya 'nın turizm tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Turizm sektörünün geliştirilmesi anlamında kamu kurumları ve belediyelerle görüşmelerimiz var." dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, makamında kabul ettiği Büyükelçi Kiondo ile bir süre sohbet etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Karaloğlu, Türkiye'nin son 15 yıldır sadece Tanzanya ile değil tüm Afrika kıtasıyla ilişkileri geliştirme gayretinde olduğunu söyledi.

İki ülke ilişkilerinin eskilere dayandığına işaret eden Vali Karaloğlu, Tanzanya'nın da sahili olduğunu, Antalya 'nın turizmdeki tecrübelerini aktarmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.
Türk Hava Yollarının (THY) Tanzanya'da 3 destinasyona direkt uçuş yapmasının hem iki ülke ilişkilerinin hem de turizmin gelişmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna değinen Karaloğlu, turizmin önemli olduğunu kaydetti.
Elizabeth Kiango Kiondo ise Türkiye ile Tanzanya arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerin daha da geliştiğini bildirdi.Bazı Türk iş insanlarının Tanzanya'ya seyahat ederek iş anlaşmaları yapmasından mutlu olduklarını aktaran Kiondo, "THY 3 uçuş düzenliyor. Bu çok önemli. İki ülke olarak ilişkilerimizin daha da gelişmesi için çalışıyoruz. Özellikle turizm alanında geliştirilmesi önemli. Antalya 'nın turizm tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Turizm sektörünün geliştirilmesi anlamında kamu kurum kuruluşları ve belediyelerle görüşmelerimiz var." diye konuştu.

İstifa Destina Bild İş İnsanları 

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