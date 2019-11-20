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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tamirhanede çıkan yangında 13 araç zarar gördü - DENİZLİ

Tamirhanede çıkan yangında 13 araç zarar gördü - DENİZLİ

- Yangının çıktığı tamirhane - Yangın alanında alınan güvenlik önlemi - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Yangın alanında bekleyen itfaiye ve ambulans ekipleri - Tamirhanede yanan tırlar Denizli 'de tamirhanede çıkan yangında 13 araç zarar gördüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesindeki tamirhane ve yedek parça dükkanında çıkan yangında 13 araç kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 76 Sokak'taki sanayi sitesinde bir tır tamirhanesi ve yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere 28 itfaiye aracı ve 46 personelle müdahale edildi.Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, iş yerinde hasar oluştu, 8 tır ile 5 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.Öte yandan dumandan etkilenen 2 iş yeri çalışanı da Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye Aracı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale Sanayi Sitesi 

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