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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Talihsiz öğrenci gözyaşları içinde toprağa verildi

Talihsiz öğrenci gözyaşları içinde toprağa verildi

Cenaze töreninden görüntüler

Öğretmenler Öğretmen Cenaze Namazı Siyasi Parti Öğrenciler 

-Cenaze namazının kılınması
-detaylar
-arşiv görüntü
-fotoğraf

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden öğrenci, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaza, dün Bademli’de eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çok okulun bulunduğu bölgede anaokulu öğrencilerini taşıyan Mehmet Akkökoğlu idaresindeki 16 S 1781 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Okuluna 30 metre kala kaçamayarak minibüsün altında kalan Sınav Okulları öğrencisi 15 yaşındaki İskender Şimşek ağır yaralandı. Şimşek’in çevredekiler yardımına koşarken, Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan öğrenci kurtarılamadı. Lise öğrencisi İskender Şimşek Mudanya Güzelyalı Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Güzelyalı Mezarlığı’na defnedildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze merasiminde yakınları ve Mudanyalıların dışında öğrenci arkadaşlarının çokluğu dikkati çekti. Annesi Burcu Şimşek’in feryatları yürekleri dağlarken, arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topla, öğretmenler ve eğitim camiası, siyasi parti temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

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