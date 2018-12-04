Talih kuşunun sevdiği Isparta’da yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye beklentisi

--Milli Piyango bayii önünde bilet alan insanlar

--Milli Piyango bileti yakın detayları ve satıcının satış yapması

--Milli Piyango Bayi İşletmecisi Fahri Çeliker röportajı

--Bilat satışı slogan, bilet ve şehir detayı ile bitiş



( ISPARTA )- Isparta’da Milli Piyango'nun yılbaşı bileti yoğunluğu- Isparta’da Milli Piyango Bayii İşletmecisi Fahri Çeliker:-“Fotokopi çektirilip de satılıyor, dikkat edilmeli”- “Mağdur olmamak için sabit bayilerden bilet satın alın” ISPARTA



- Son yıllarda şans oyunlarındaki büyük ikramiyelerin en çok çıktığı iller arasına giren Isparta bu kez Milli Piyango’nun 31 Aralık 2018’deki yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği iller arasında yer almak istiyor. Kentte 20 yıldan bu yana bayi işletmeciliği yapan Fahri Çeliker, “Bu yıl, 20 yıldan bu yana yaşamadığımız bir enerji var. Bu sene de büyük ikramiyenin buradan satılacak biletlere isabet edeceğine inanıyoruz. Bu enerji ile satışlarımızı yapıyoruz. Buna yüzde 99 oranında inanıyoruz” dedi.

Yılbaşı öncesindeki yoğunlukta sahtekarların da kol gezdiğine değinen Çeliker, fotokopi bilet ve benzeri mağduriyetlerin yaşanmaması adına dikkat edilmesi gerekenler ile bayilerden bilet alınması gerektiğini söyledi.



Isparta’da daha önceki yıllarda şans oyunlarından en büyüğü 40 milyon olmak üzere 4 büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin satıldığı Milli Piyango Bayii’nde bu yılda yoğunluk yaşanıyor. Talih kuşunun son yıllarda sevdiği iller arasında yer alan Isparta’da, Milli Piyango’nun toplam 390 milyon lira ikramiye dağıtacağı ve büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu yılbaşı çekilişi biletleri kapış kapış satılıyor. Kentte yaklaşık 20 yıldan bu yana Milli Piyango bayiliği yaptıklarını belirten işletmecilerden Fahri Çeliker, bugüne dek 2’si Milli Piyango büyük ikramiyesi olmak üzere, toplam 4 büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin bayilerinden satıldığını söyledi.



4 büyük ikramiye veren bayii, yılbaşında 5’inciyi vermek istiyor Bu yılki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde dağıtılacak olan toplam 390 milyon liralık tutarın içindeki büyük ikramiye olan 70 milyon liranın da bayilerinden satılacak biletten çıkmasını temenni eden Çeliker, “Bayimizde yılbaşı bileti satışlarımız devam ediyor. Çeyrek bilet 17.50 TL, Yarım 35 TL ve Tam bilet 70 TL. Burada 4 defa büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden sattık. Bunların ikisi Milli Piyango büyük ikramiyeleri 40 milyon lira ve 2 milyon liraydı. Bir kez Sayısal Loto’dan 6 milyon büyük ikramiye çıkan bileti sattık. Bunun yanında 10 Numara’dan da168 bin lira değerinde ikramiye isabet eden bileti burada satmıştık” dedi.

Bu yıl farklı bir sinerji ile çalıştıklarını kaydeden Çeliker, “Bu yıl, 20 yıldan bu yana yaşamadığımız bir enerji var. Bu sene de büyük ikramiyenin buradan satılacak biletlere isabet edeceğine inanıyoruz. Bu enerji ile satışlarımızı yapıyoruz. Buna yüzde 99 oranında inanıyoruz” diye konuştu.

“Mağdur olmamak için sabit bayilerden bilet satın alın” Bilet satışlarında zaman zaman ortaya çıkan sıkıntılara da değinen Çeliker, “Seyyar bayilerden bilet alınmaz. Biletler, kesinlikle sabit bayilerden olmalı. Bunu tavsiye ediyoruz. Sabit bayiler tercih edilmeli ki, insanlar bir sorun yaşadıklarında karşılarında muhatap bulabilsinler. Amorti çıktığında dahi amorti parasını alabilecek bir yer olsun. Çünkü, umutlar çok büyük. Biletin sahte çıkması veya başka türlü bir şey çıkması, o umutların yıkılması durumunda, olay orada bitiyor” şeklinde konuştu.

Bilet alırken hologram ve seri numara kabartmaları önemli Yılbaşı özel çekilişinde insanların bilet satın alma durumunun arttığına vurgu yapan Çeliker, fotokopi çektirip de bilet satışı yapan seyyar bayilerin ortaya çıkma ihtimaline karşın dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı; "Biletlerdeki hologramlar var. Seri numaralarının üstündeki kabartmalar var. Aynı zamanda bilet ışığa tutulduğu zamanda da küçük küçük Milli Piyango amblemli hologramlar çıkar. Bunlara kesinlikle dikkat edilsin.” “Fotokopi çektirilip de satılıyor, dikkat edilmeli” Çeliker yılbaşı yoğunluğunda renkli fotokopi yöntemiyle bilet çoğaltıp, aynı seri numaralı veya sahte biletlerin çok sayıda kişiye satış durumunun da oluşabileceği ihtimalini değerlendirerek, sahtekarlara karşı tedbirli ve uyanık olunmasın istedi. Çeliker uyarılarında, “Yılbaşı zamanında bilet çok satıldığı için artık herkes bu işe el atıyor. Satan da satmayan da el atıyor. Fotokopi çektirilip de satılıyor. Yani bunlara dikkat edilirse, sabit bayilerden alınması en doğrusu bence” ifadelerini kullandı. (FK)

